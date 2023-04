Schwerer Verkehrsunfall in Dünserberg

In Dünserberg hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw stürzte etwa 100 Meter ab - mindestens eine Person wurde verletzt.

Ein 18jähriger Pkw-Lenker kam am 20.04.2023 gegen 17:40 Uhr, in Dünserberg auf der L73, in Fahrtrichtung Montanast, vermutlich aufgrund von Übermüdung rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dabei einen Begrenzungspfahl, und rutschte zirka 100 Meter über einen steilen Wiesenabhang hinab.