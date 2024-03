Schwerer Verkehrsunfall auf der A14

Am Samstagmittag ist es auf der A14 bei Hohenems zu zwei Verkehrsunfällen unmittelbar nacheinander gekommen.

Ein Folgeunfall

Massiver Rückstau

Die Folge der beiden Unfälle war massiver Stau auf der A14 bei Hohenems. In Fahrtrichtung Deutschland staute sich der Verkehr zeitweise mehrere Kilometer bis Klaus zurück. Auch in Fahrtrichtung Arlberg kam es in Folge des Einsatzes zu Rückstau - bis zu drei Kilometer, obwohl es in dieser Fahrtrichtung keinen Unfall gegeben hatte.