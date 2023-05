Schwerer Unfall in Rankweil: Radfahrer von Auto erfasst

Am Mittwochabend kam es in Rankweil zu einem schweren Unfall, bei dem ein 76-jähriger Radfahrer erhebliche Verletzungen erlitt.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 22-jährige Autofahrerin am frühen Abend auf der Schweizerstraße unterwegs und wollte dort nach rechts in die L 190 abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Radfahrer, der gerade den Schutzweg in östliche Richtung überqueren wollte.