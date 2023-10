Schwerer Unfall in Partenen: Landwirtschaftliches Fahrzeug überschlägt sich mit Mutter (85) und Sohn (59)

Bei einem schweren Unfall in Partenen überschlug sich ein landwirtschaftliches Fahrzeug, in dem ein 59-jähriger Mann und seine 85-jährige Mutter saßen. Beide wurden verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 59-jähriger Mann fuhr am Sonntag, 08.10.2023 gegen 14 Uhr, in Partenen mit einem "Aebi" (anm. d. Red.: Landwirtschaftlicher Transporter mit Ladewagen) in Begleitung seiner 85-jährigen Mutter zu einem Maisäß. Kurz vor dem dortigen Anwesen kam das Fahrzeug vom Weg ab und überschlug sich zweimal. Dabei wurde der 59-Jährige aus der Fahrerkabine geschleudert.