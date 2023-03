Tödlicher Unfall in Bregenz

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Unfall in Bregenz.

Am Samstag, 25. März 2023 um 20.05 Uhr, überquerte eine 57-jährige Frau einen auf der Rheinstraße befindlichen Schutzweg. Zur selben Zeit fuhr vermutlich ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Rheinstraße von Bregenz in Richtung Hard. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die Frau blieb regungslos am Boden liegen.