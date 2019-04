Schwerer Unfall im Pfändertunnel fordert Schwerverletzte

In der Nacht auf Dienstag kollidierten kurz vor drei Uhr ein Pkw und ein Kleintransporter frontal im Pfändertunnel. Die Pkw-Lenkerin wurde schwer, der Fahrer des Transporters leicht verletzt.

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten in der Oströhre (Fahrtrichtung Deutschland), wurde der Verkehr in der Nacht auf Dienstag über die Weströhre mit Gegenverkehr geführt. Kurz vor drei Uhr kollidierte in dieser ein Pkw aus Deutschland mit einem entgegenkommenden Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen.