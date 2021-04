Schwerer Unfall im Ambergtunnel – zwei Verletzte

Zu einer Frontalkollision kam es am Dienstagabend im Ambergtunnel in Rankweil. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Am späten Dienstagabend fuhren eine 26-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann mit ihren Pkw hintereinander im Ambergtunnel in Fahrtrichtung Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt fanden Wartungsarbeiten in der Weströhre des Tunnels statt, weshalb in der Oströhre ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet und die erlaubte Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert wurde.