Schwerer Unfall bei einem Hausbau in Alberschwende

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Alberschwende wurde am Donnerstag ein 66-Jähriger schwer verletzt.

Der 66-Jährige entfernte an den Außenwänden Befestigungen der Schalung, um diese anschließend mit dem Kran wegzuheben. Plötzlich kippte die Schalungswand, ohne Fremdeinwirkung und für den Rentner unvorbereitet, nach hinten und verletzte diesen am Kopf schwer. Er kam unter der Schalung zu liegen. Der 25-Jährige setzte die Rettungskette in Gang, zog den Verletzten aus seiner misslichen Lage und begann mit Erste Hilfe Maßnahmen, ehe zwei First Responder, drei Rettungssanitäter und der Notarzt die Erstversorgung durchführten.