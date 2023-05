Schwerer Unfall auf der Senderstraße - Radfahrerin verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montag auf der Senderstraße L41 in Wolfurt.

Am 15.05.2023, gegen 16:25 Uhr, kam es zu einer Kollision auf der Senderstraße L 41 auf Höhe der Autobahnabfahrt in 6922 Wolfurt. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer fuhr von der Autobahn ab und hatte vor, in die L 41 einzubiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 63-jährige Fahrradfahrerin auf der L 41, unterwegs in Richtung Lustenau.