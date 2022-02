Schwerer Sturz von Daniel Ganahl, Zugg mit viel Pech

Die beiden Montafoner Skibergsteiger waren im WC in Italien die Pechvögel.

Sturzpech für Ganahl bei Verbnjak Sieg

Licht und Schatten für die ÖSV-Skibergsteiger bei der letzten Weltcupstation vor den Europameisterschaften. Daniel Ganahl muss nach einem Sturz den Heimweg antreten.

Die letzte Weltcupstation vor den Europameisterschaften brachte Licht und Schatten für das ÖSV-Skibergsteigerteam. Bei äußerst warmen Temperaturen ging bereits am Donnerstag im italienischen Sondrio das Individualrennen über die Bühne. Während Paul Verbnjak, der vor einer Woche bei einem Sturz glimpflich davongekommen war, den Individual-Sieg in der U23 Kategorie feiern durfte, blieb der Sturz von Daniel Ganahl beim Rennen am Donnerstag nicht ohne Folgen.

Der Vorarlberger stürzte auf der Abfahrt im freien Gelände, prallte in einen Gegenhang und überschlug sich. Trotz starker Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und einem gebrochenen Skischuh lief der 25-jährige das Rennen noch zu Ende und belegte Platz 25.

Spitzenplätze im Sprintrennen

Die Sprintrennen erweisen sich für die rot-weiß-roten Skibergsteiger weiterhin als „Lotterie“, wie auch Sprintspezialist Daniel Zugg nach dem Rennen anmerkte. Der Routinier war nach Platz 10 in der Qualifikation, abermals vom Pech verfolgt. Hatte beim Weltcupauftakt in Adamello noch das Fell für das vorzeitige Aus im Viertelfinale gesorgt, so waren es diesmal die Ski, die sich in der Tragepassage verselbstständigten und zu einer Penalty führten. Der Vorarlberger kam lediglich auf Platz 29 ins Ziel.

EM-Teilnahme von Ganahl fraglich

Aufgrund der anhaltenden Kopf- und Nackenschmerzen sowie Schwindelgefühl musste Daniel Ganahl bereits das heutige Sprintrennen auslassen und wird sich auf die Heimreise begeben. Ob der Vorarlberger bei den Europameisterschaften in Boi Taull (ESP) an den Start geht, ist noch offen. Bereits am Mittwoch findet mit dem Sprint der Auftakt zur EM statt.

Vorschau EM: 9.2. - 13.2.2022 - Boi Taull (Vall de Boi - Alta Ribagorca), Spanien

Mittwoch, 09.2.: Sprint

Donnerstag, 10.2.: Vertical

Samstag, 12.2.: Individual