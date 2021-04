Schwerer Rückschlag: Drei Topfahrer nach Sturz verletzt

Ein Trio vom heimischen Radrennstall erlitt bei Rennen im Ausland schlimme Verletzungen

Die starke Fahrweise der Team Vorarlberg Cracks ging in Anbetracht der Ereignisse im La Roue Tourangelle in Tours (FRA) über 204 Kilometer unter. Roland Thalmann beendete das Rennen als 24. Doch die Mannschaft aus Vorarlberg war bereits in der Anfangsphase aktiv und lancierte einige Attacken.