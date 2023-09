Schwerer Motorradunfall auf Silvretta Hochalpenstraße

Ein 69-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Donnerstagnachmittag schwer auf der Silvretta Hochalpenstraße. Seine 46-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Kontrollverlust in der Kurve

In einer scharfen Linkskehre verlor der 69-jährige Fahrer, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet mit dem Vorderrad in ein Kiesbett am rechten Fahrbahnrand und konnte zwar zurück auf die Fahrbahn lenken, doch ein Sturz konnte nicht mehr verhindert werden.