Schwerer Mopedunfall in Höchst

Höchst - Ein schwerer Mopedunfall hat sich am späten Mittwochabend in Höchst ereignet.

Ein 20-jähriger Lenker eines Leichtmotorrades fuhr am späten Mittwochabend um 22.10 Uhr auf der Stillstraße (Gemeindestraße) von Gaißau kommend in Richtung Höchst. Auf Höhe der Kreuzung mit der Birnbaumstraße geriet der Lenker aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Wassergraben.