Schwerer Auftakt für Austria Lustenau und FC Dornbirn

Austria Lustenau startet mit Heimspiel gegen GAK und Excoach Gernot Plassnegger, FC Dornbirn muss zum Meister FC BW Linz.

Der Rahmenterminplan für die Saison 2021/22 in der 2. Liga wurde in der Klubkonferenz beschlossen. Das nationale Fußballgeschehen startet im kommenden Sommer mit der ersten Runde im Uniqa ÖFB Cup von 16. bis 18. Juli 2021. Die 2. Liga startet am darauffolgenden Wochenende vom 23. bis 25. Juli 2021 in die Meisterschaft. Die Herbstsaison der 2. Liga endet am Sonntag, den 28. November 2021. Die Frühjahrssaison 2022 in der 2. Liga beginnt am 18. Februar 2022 und spielt bis Sonntag, den 22. Mai 2022.