Schwerer Auffahrunfall in Wolfurt – zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Achstraße in Wolfurt wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Am Mittwochvormittag fuhr eine Pkw-Lenkerin auf der Achstraße von Wolfurt kommend in Richtung Lauterach. Als die Frau in die Grenzstraße einbiegen wollte, bestätigte sie den linken Blinker und hielt ihren Pkw aufgrund des ankommenden Gegenverkehrs an.