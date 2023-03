Schwerer Auffahrunfall auf der Rheintalautobahn (A14)

Am Mittwochabend kam es auf der Rheintalautobahn (A14) zu einem schweren Auffahrunfall.

Ein 83-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 22.03.2023, um 20.30 Uhr, auf der Rheintalautobahn (A 14) in Richtung Deutschland. Auf Höhe Km 9,7 (Abfahrt Wolfurt) übersah der Lenker einen Fahrzeugstau, welcher sich aufgrund von Reinigungsarbeiten im Pfändertunnel gebildet hatte und prallte auf den am Stauende stehenden Pkw eines 56-jährigen Lenkers auf.