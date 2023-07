Schwerer Arbeitsunfall in Stuben

Ein 36-jähriger Bauarbeiter stürzte bei Schalungsarbeiten in Stuben von einer Leiter und verletzte sich dabei schwer im Bauchbereich.

Ein 36-jähriger männlicher Arbeiter einer Baufirma verrichtete am 04.07.2023 gegen 12.50 Uhr Schalungsarbeiten bei einer Baustelle in Stuben. Dabei lehnte er eine Leiter an die für eine Betonmauer errichtete Schalung an. Der Mann kletterte folglich auf die ca. 2,50 m lange Leiter, wobei diese am Boden leicht weg rutschte. Daraufhin verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter.