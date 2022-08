Schwerer Arbeitsunfall: 58-Jähriger unter LKW-Fahrwerk eingeklemmt

Mann wurde bei Reparaturarbeiten an Lkw am Kopf eingeklemmt

Mann wurde bei Reparaturarbeiten an Lkw am Kopf eingeklemmt ©Google Maps / VOL.AT

Ein 58-Jähriger hat am Freitag in einer Werkstätte in St. Gallenkirch bei Reparaturarbeiten an einem Lkw lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Am Freitagvormittag waren zwei Männer (58 und 52 Jahre alt) in einer Werkstätte in St. Gallenkirch mit Reparaturarbeiten an einem Lkw beschäftigt. Um die Arbeiten durchführen zu können, lenkte der 52-Jährige den Lkw über die Arbeitsgrube und hob vom Führerhaus aus die Fahrerkabine mittels Druckluft an. Dadurch entstand ein ca. 30 Zentimeter großer Spalt zwischen dem Vorderrad und der oberen Radlaufkante. Der 58-Jährige begab sich mit dem Oberkörper in den Spalt um eine dahinter befindliche Schraube zu lösen. Unmittelbar nach dem Lösen der Schraube senkte sich innert weniger Sekunden das Fahrwerk wieder ab, wobei der Mann im Kopf- und Nackenbereich eingeklemmt wurde.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der 52-Jährige und ein durch Hilferufe verständigter Verwandter versuchten mit einem Hubstapler, den Verunfallten zu befreien, was vorerst misslang. Erst unter Verwendung eines Radladers konnte das Führerhaus angehoben und der 58-Jährige, welcher bereits bewusstlos war, befreit werden. Der Verunglückte erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erst-Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber „Gallus1“ ins LKH Feldkirch geflogen.

Einsatzkräfte:

Feuerwehren St. Gallenkirch mit drei Fahrzeugen und 16 Personen

die Feuerwehr Schruns mit drei Fahrzeugen und 30 Personen (auf der Anfahrt),

Rettung St. Gallenkirch mit einem Fahrzeug und zwei Personen

Notarzthubschrauber „Gallus1“

eine Streife der Bundespolizei