Schwere Vorwürfe: Wurde Michael Jackson kastriert?

Wurde Michael Jackson kastriert? Leibarzt beschuldigt Jackos Vater schwer.

Michael Jacksons Leibarzt Conrad Murray erhebt auf “The Blast” schwere Vorwürfe gegen den Vater des “King Of Pop”, Joe Jackson. Dieser soll den Sänger schwer misshandelt und sogar chemisch kastriert haben. Joe Jackson ist erst vor wenigen Wochen gestorben und kann sich zu den harten Anschuldigungen nicht mehr wehren. Doch wie seriös sind die Aussagen von Jackson’s Ex-Leibarzt? 2011 wurde der amerikanische Kardiologe wegen fahrlässiger Tötung an Michael Jackson schuldig gesprochen und musste für zwei Jahre in Haft.