Schwere Skikollision in Stuben: 63-jähriger Deutscher verletzt

In Stuben am Arlberg ereignete sich am Samstagmorgen eine schwere Skikollision. Ein deutscher Skifahrer wurde verletzt, der Unfallgegner ist unbekannt.

Am Samstag, den 17. Dezember 2023, gegen 10:55 Uhr, kam es im Schigebiet von Stuben am Arlberg zu einem Skiunfall. In der Nähe der Bergstation "Arlenmähder" stießen auf der roten Piste Nr. 85 zwei Skifahrer zusammen.

Skifahrer verließ Ort des Geschehens

Ein 63-jähriger Deutscher war auf dem Weg zur Ulmer Hütte, als er auf der Kreuzung mit der roten Piste Nr. 79 mit einem anderen Skifahrer kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte er und zog sich eine schwere Verletzung an der linken Schulter zu. Der zweite Skifahrer blieb zunächst stehen und alarmierte die Pistenrettung, verließ jedoch nach einem Gespräch mit dem Verletzten den Ort des Geschehens.

Das Unfallopfer erreichte selbstständig das Tal und wurde dort ärztlich versorgt. Die Untersuchung ergab eine schwere Verletzung am linken Oberarm.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Lech bittet den unbekannten Skifahrer und Zeugen des Unfalls, sich dringend zu melden. Der gesuchte Skifahrer ist etwa 50 Jahre alt, hat einen grau-melierten Bart, spricht österreichischen Dialekt und trug ein grünes Oberteil, dunkle Hose und Skihelm.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8105 bei der Polizeiinspektion Lech zu melden.