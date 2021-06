Schwere Gegner aber auch lösbare Aufgaben im ÖFB-Cup Auftakt

Unterschiedliche Voraussetzungen haben die sieben Vorarlberger Vereine in der ersten Runde im nationalen Pokalbewerb.

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. TSV McDonald´s St. Johann 2. Platz Kärtner Liga vs. SC Elin Weiz

ASV Siegendorf vs. 3. Platz Kärtner Liga

SK Treibach vs. ASV Drassburg

ASK/BSC Bruck/Leitha vs. SV Stripfing/Weiden

TWL Elektra vs. FC Gleisdorf 09

SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Deutschkreutz

SK Rapid vs. SC Wiener Viktoria

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. FCM ProfiBox Traiskirchen

KSV 1919 vs. First Vienna FC 1894

FK Austria Wien vs. SV SPORTASTIC Spittal/Drau

FC Flyeralarm Admira vs. SC Neusiedl am See 1919

SV Horn vs. Sieger TFV Kerschdorfer Tirol-Cup

WSG Tirol vs. SV Sparkasse Leobendorf



FC Blau Weiß Linz vs. SV Raika Kuchl

FC Wacker Innsbruck vs. SVG Reichenau-Innsbruck

SK Austria Klagenfurt vs. 1. Wiener Neustädter SC

SK BMD Vorwärts Steyr vs. FC Eurotours Kitzbühel

GAK 1902 vs. USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen

SV Guntamatic Ried vs. SV Grödig

SK Puntigamer Sturm Graz vs. ATSV Stadl-Paura

RZ Pellets WAC vs. Wiener Sport-Club

TSV Hartberg vs. TuS Bad Gleichenberg

FC Red Bull Salzburg vs. WSC HOGO Hertha

FAC Wien vs. SV Dihag Seekirchen

LASK vs. FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf

Die Erstrundenbegegnungen im UNIQA ÖFB Cup 2021/22 werden im Zeitraum von 16. bis 18. Juli 2021 ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten werden zeitnah nach der Auslosung fixiert und bekanntgegeben.



Heimrecht

Zumal die Gesundheit der Spieler und Betreuer zu jeder Zeit im Vordergrund steht, wird in den ersten drei Runden das Heimrecht bei Spielen zwischen einem Landesverbands- und einem Bundesliga-Verein, grundsätzlich dem Klub der Bundesliga zustehen, da diese über die infrastrukturellen Gegebenheiten verfügen, um die Einhaltung des Mindestabstandes für die besonders zu schützenden Spieler und Betreuer in den Kabinen-, Sanitär- und Zugangsbereichen bestmöglich zu gewährleisten.



Vereine der Landesverbände sind jedoch berechtigt, einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf ihrer Sportanlage zu stellen, wenn die infrastrukturellen Gegebenheiten eine Veranstaltung des Spiels unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften, Verordnungen und Konzepte zulassen und die Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten gesichert ist. Von diesem Recht haben 23 Vereine Gebrauch gemacht.



Spielen in den ersten drei Runden zwei Landesverbands-Vereine bzw. zwei Bundesliga-Vereine gegeneinander, steht das Heimrecht dem bei der Auslosung erstgezogenen Verein zu. Dies gilt unabhängig von der Paarung auch ab dem Viertelfinale.