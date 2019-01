Schwere Explosion vor AfD-Büro in sächsischer Stadt Döbeln

Vor dem Büro der AfD in der sächsischen Stadt Döbeln hat sich am Donnerstagabend eine schwere Explosion ereignet. Die Polizei ermittle wegen eines mutmaßlichen Anschlags, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Chemnitz. Gegen 19.20 Uhr sei vor dem Partei-Büro in der Bahnhofstraße in Döbeln ein "unbekannte Substanz zur Explosion gebracht worden".

Dabei sei Sachschaden an dem Büro sowie offenbar auch an zwei geparkten Autos und zwei weiteren Gebäuden entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden. Angaben zu möglichen Verdächtigen wollte die Polizei aus “ermittlungstaktischen Gründen” nicht machen. Das Landeskriminalamt war an den Ermittlungen wegen des Verdachts auf eine politisch motivierten Straftat beteiligt.