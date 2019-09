Schwere Beute im Kinderwagen verriet Einbrecherin in USA

Eine Frau hat beim Einbruch in Kalifornien im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht, doch die vielen Münzen im "Fluchtwagen" waren dann verräterisch. Nach einem Bericht örtlicher Medien vom Samstag hatte eine 29-jährige Einbrecherin in Bakersfield 6.000 US-Dollar (5.439,71 Euro) erbeutet, allerdings alles in Vierteldollar-Münzen.

Die schweren Beutel mit den Münzen versteckte sie dann in einem Kinderwagen, den sie nur mühsam schieben konnte, wie es hieß. Dabei fiel sie einer Polizeistreife auf, die sie nur routinemäßig kontrollierte und damit zufällig den Einbruch aufklärte.

Vierteldollar, auch als Quarter bekannt, haben nach offiziellen Angaben der US-Münzanstalt ein Gewicht von 5,67 Gramm. Die Beute der Frau wog damit knapp über 136 Kilogramm - für Kinderwagen deutlich über dem Belastbarkeits-Limit.