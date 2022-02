Schwere Auswärtspartie für den EHC Lustenau

In Jesenice wollen die Sticker den vierten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen.

Am Samstag wartet für den EHC Lustenau das schwere Auswärtsspiel gegen Jesenice. Nach dem 5:3 Erfolg gegen Fassa konnten die Sticker den begehrten vierten Rang zurückerobern und wollen diesen in Slowenien verteidigen. Spielbeginn ist bereits um 18.00 Uhr.

Das Gerangel um die begehrten Top-Vier-Ränge in der Master-Round spitzte sich in der letzten Runde weiter zu. Zwischen dem zweitplatzierten Team aus Ritten (14 Punkte) und S.G. Cortina (10 Punkte) auf Rang fünf liegen nur gerade vier Punkte. Dementsprechend wichtig war der Sieg des EHC Lustenau am vergangenen Donnerstag gegen das Team aus Fassa. Den Schwung aus dem letzten Drittel gegen die Italiener wollen die Lustenauer auch zum schweren Auswärtsspiel gegen Jesenice mitnehmen.

Nach einem optimalen Grunddurchgang kamen die Slowenen in der Zwischenrunde ein wenig ins Straucheln. Drei Siegen stehen ebenso viele Niederlagen entgegen. Zusätzlich konnten sie gegen Asiago nicht antreten – somit wurde das Spiel 0:5 aus Sicht von Jesenice gewertet. In den bisherigen drei direkten Aufeinandertreffen in dieser Saison hat Lustenau klar die Nase vorne. Von möglichen 9 Punkten konnte sich Lustenau sieben Punkte in der Tabelle gutschreiben lassen. Auch beim Spiel am Samstag möchten die Lustenauer diesen Trend weiter fortsetzen und wichtige Punkte ins Ländle mitnehmen.

„Das Spielsystem von Jesenice kommt uns grundsätzlich entgegen. Sie spielen ein schnelles, technisch hochwertiges aber auch köperbetontes Eishockey. Die Personaldecke bei unserem Team hat sich im Gegensatz zur letzten Woche gebessert. Dies gibt unserem Trainer in der Zusammenstellung der Linien mehr Möglichkeiten. In der kurzen Phase zwischen den Spielen gegen Fassa und Jesenice haben wir die bisherigen Partien gegen die Slowenen nochmals analysiert und sind guter Dinge, mit Punkten nach Lustenau zurückzukehren. Einen so schlechten Start wie bei den Spielen gegen Cortina und Fassa dürfen wir uns jedoch nicht erlauben. Konzentriertes Arbeiten in der Verteidigung und das Ausnützen der sich ergebenen Möglichkeiten im Angriff sind Grundvoraussetzungen für ein positives Ergebnis in Jesenice“, so EHC Nachwuchscrack Robin Wüstner, der in dieser Saison zu einem fixen Bestandteil des Lustenauer Teams wurde.

HDD Jesenice : EHC Lustenau

Samstag, 26. Februar 2022, 18.00 Uhr, Sportni Park Podmezakla