Schwere Aufgaben für den EC Bregenzerwald

Nach dem Auswärtsspiel gegen Pustertal gastiert am Samstag Jesenice in Dornbirn.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Wälder Eishockeycracks sind in die Spur gekommen und für alle Teams der Alps Hockey League ein ernst zu nehmender Gegner geworden. Im Anschluss an die beiden heiß umkämpften Partien gegen das Farmteam des KAC, das Jürgen Fussenegger & Co. mit 5:4 für sich entscheiden konnten und gegen die VEU Feldkirch im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft – dieses Spiel gewannen die Wälder in der Overtime mit 6:5 – setzte es in Feldkirch am vergangenen Samstag eine 4:7-Niederlage.