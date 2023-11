Schwere Aufgabe für VC Wolfurt

Der Tabellenzweite ist in Wolfurt zu Gast.

Die junge Niederösterreichische Truppe hat einen phantastischen Saisonstart hingelegt. In den bisherigen fünf Spielen mussten sie sich bisher lediglich dem Tabellenführer St. Pölten knapp 2:3 geschlagen geben.



Die Gastgeber haben ihre 3-wöchige Spielpause gut genutzt und an Feinheiten gearbeitet, die in den bisherigen Spielen Probleme machten.

Auch Lichten sich die Reihen der Absenzen wieder. Universalangreifer Matthias Metzler und Mittelblocker Aaron Kritzinger sind wieder dabei und ermöglichen so mehrere taktische Varianten. Lediglich Stammzuspieler Joel Schlittenhardt und Kapitän Flo Winder fehlen noch.



Linz wird mit viel Selbstvertrauen in der Hofsteighalle antreten.

Die Wölfe wissen was sie erwartet, sind ihrerseits aber auch zuversichtlich. Sie wollen den Schwung der letzten beiden Siege mitnehmen und dem Gegner Paroli bieten.

Die Zuschauer können sich auf ein tolles Spiel freuen. Wolfurt wird alles in die Waagschale werfen um Punkte für die Tabelle zu machen.