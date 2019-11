Schwere, aber auch lösbare Aufgaben für die Verfolger

Unterschiedlich schwer die Aufgaben von den vielen Verfolgern des Spitzenreiter Bizau.

Der Tabellenzweite Alberschwende hat gegen den Vorletzten Göfis im Heimspiel drei Punkte eingeplant. Der Dritte Höchst bekommt es auswärts mit der launischen Diva Nenzing zu tun, das ist alles andere als eine einfache Angelegenheit für die Elf um Trainer Mathias Mayer. Der Vierte Lochau und den zahlreich mitreisenden Anhängern steht auf dem Kunstrasenplatz Bezau in der Favoritenrolle und setzt auf den Führenden in der Torschützenliste Julian Rupp. Zwei interessante Duelle um im Frühjahr noch im Aufstiegskampf dabei zu bleiben werden in Lustenau und Andelsbuch ausgetragen. Das beste Heimteam der V-Liga FC Lustenau empfängt den Siebten Fußach. Nur drei Zähler fehlen den Schützlingen von Meistermacher Daniel Madlener auf den zweiten Aufstiegsrang. Im sonntägigen Spitzenspiel stehen sich die Dauerbrenner in der Vorarlbergliga, Andelsbuch und Admira Dornbirn gegenüber. Es wird mit Sicherheit ein Offensivspektakel: Die Wälder mit dem Sturmduo Infernale Simon Walch (16 Tore), Guilherme Junio da Silva (14 Tore) wollen gegen das Angriffstrio Frederic Winner (9 Tore), Jeremy Thurnher (7 Tore) und Philipp Stoss (6 Tore) einen Heimsieg landen um die Chance auf einen Aufstieg in die VN.at Eliteliga Vorarlberg zu wahren.