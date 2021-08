Schwer verletzt: Frau stürzt mit Fahrrad

Am Mittwochabend zog sich eine 59-Jährige schwere Verletzungen bei einem Fahrradunfall in Buch zu.

Eine 59-jährige Frau fuhr am Mittwochabend (11.08.) gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Buch auf der L 14 aus Alberschwende kommend in Richtung Wolfurt. Auf Höhe km 6,6 kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.