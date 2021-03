Schwer bewaffneter Mann an Grenze kontrolliert

Am 12. Februar wollte ein Fahrer aus Lettland von Vorarlberg über die Grenze nach Liechtenstein einreisen. Bei einer Kontrolle wurden mehrere Waffen und Munition gefunden.

Am 12. Februar wollte der Fahrer eines in Lettland zugelassenen Autos um ein Uhr nachts von Vorarlberg kommend in das Fürstentum Liechtenstein einreisen. Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) stoppten das Fahrzeug mit insgesamt drei Passagieren für eine Kontrolle. Dabei zeigte der Fahrer auf einen Teleskopschlagstock und einen Pfefferspray in der Fahrertür und machte später, als er abgetastet wurde, darauf aufmerksam, dass er unter dem Hemd etwas trage.