Schweizer Nationalliga A ist für RHC Wolfurt das Ziel

Am kommenden Samstag startet der Raiffeisen RHC Wolfurt mit einem Heimspiel in die „best-of-five“ Finalserie gegen das Nationalliga B Topteam des RHC Vordemwald.

„Wir können unser gestecktes Saisonziel, den Aufstieg in die Nationalliga A, weiterhin im Auge behalten. In einem Finale mit zwei so spielstarken Teams werden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir werden alles daran setzten möglichst wenige Fehler zu machen, sowie vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuzig zu agieren und die uns bietenden Torchancen auch zu verwerten“, so Iker Bosch, Toptorschütze des Raiffeisen RHC Wolfurt.