Schweizer Lenker fährt 21-Jährige an und haut ab

Am frühen Samstagmorgen wurde eine 21-Jährige in Rankweil von einem Auto mit Schweizer Kennzeichen angefahren.

Eine 21-jährige Fußgängerin ging am Samstsg, den 1.7.2023 um 02:30 Uhr in Rankweil auf der Stiegstraße (L50) auf dem linksseitigen Gehsteig mit einer Freundin in Richtung Ortsmitte. Zur selben Zeit fuhr ein weißer Kleinwagen mit einem schweizer Kennzeichen aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden (AI) in dieselbe Richtung.