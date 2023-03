Schweizer Großbank ist angeschlagen - Kunden ziehen das Geld ab und keine Boni für die Chefs

Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse kämpft weiter mit massiven Geldabflüssen in Milliardenhöhe.

Credit Suisse in der Krise: Zwar hätten sich die Abflüsse von Kundengeldern auf viel tieferem Niveau stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsberichts hätten sie aber noch nicht gedreht, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichtem Zahlenwerk.