Schweiz und Deutschland: Vorarlberg nutzen im Lockdown die Grenznähe

In Vorarlberg haben Handel und Gastronomie großteils geschlossen. Daher weichen viele Vorarlberger in die grenznahe Schweiz und nach Deutschland aus.

Vorarlberger, die derzeit trotzdem nicht aufs Ausgehen und Shoppen verzichten wollen, nutzen nun die Grenznähe und fahren in die Schweiz und nach Deutschland. In diesen Ländern ist die Gastronomie und der Handel (noch) geöffnet.

Zahlreiche Ländle-Kennzeichen

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag fiel folgendes auf: Sowohl beim Rheinpark in St. Margrethen in der Schweiz als auch beim Lindaupark in Deutschland waren viele Vorarlberger anzutreffen. Beide Einkaufszentren sind von Vorarlberg aus in weniger als 30 Minuten bequem erreichbar.