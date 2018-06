Schweiz jubelt über Punktgewinn gegen Brasilien

Turnierfavorit Brasilien kommt gegen vor allem in Halbzeit zwei mutig auftretende Eidgenossen nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Teamchef Tite schickte zum WM-Auftakt in Rostow am Don exakt die gleiche Startelf aufs Feld wie beim 3:0-Erfolg gegen das ÖFB-Team vor Wochenfrist. Die Schweizer wollten den Gegner so weit wie möglich vom eigenen Tor fernhalten, was zunächst auch recht gut gelang. Erst nach zehn Minuten gab es die erste Torchance für Brasilien, Sommer verhinderte mit einem Reflex gegen Paulinho einen frühen Rückstand. In Minute 20 war der Gladbach-Keeper dann aber chancenlos. Nachdem die Eidgenossen eine Flanke nicht vollständig klären konnten, stoppte Coutinho die Kugel halblinks knapp außerhalb des Strafraums. Von dort zirkelte der brilliante Techniker das Spielgerät via Innenstange ins lange Eck, Sommer streckte sich vergebens – 1:0 für den Favoriten.