Schweden sichert sich mit Sieg über Australien Bronze

Schwedens Fußballfrauen haben sich bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland Bronze gesichert.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der Favorit am Samstag in Brisbane mit 2:0 (1:0) durch und landete zum vierten Mal bei einer WM auf dem dritten Rang. Neben 1991 war das auch 2011 und zuletzt 2019 der Fall gewesen. Besser war man nur 2003 als Zweiter. Die Tore für die Skandinavierinnen erzielten Fridolina Rolfö (30.) per Foulelfmeter und Kosovare Asslani (62.).