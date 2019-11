Schwarzgrün Breislied

Denk ich an Schwarzgrün in der Nacht,

bin ich um den Schlaf gebracht.

Ich sinnier: Was wird das werden?

Leben auf Schwarzgrüner Erden?

Wie lässt es sich in Zukunft wohnen

in geplanten SCHWARZGRÜNZONEN?

Das Wichtigste bleibt ganz allein,

s’Ländlä, das muss sauber sein.

Alle bio, alle gsund,

Tiefkühltruhe, SUV, Haus, Hund.

Hundert werden, viel vererben.

Blöd halt dieses Gasthaussterben.

Dem Volk das Vergnügen nehmen,

Dafür solltet ihr euch schämen!

Schwarzgrün wirkt inzwischen fade

wie verdünnte Marmelade.

Sonst noch was? Ach ja Kultur

Passt nicht zur schwarz grünen Tour.

Seit Jahren schaut schwarzgrün in Ruh

dem Verfall des Studios zu.

Beim ORF wird weggeschaut,

wenn er die Kultur versaut.

Man kriegt dafür günstige Ware:

ganz lieb, süße Kommentare.

Die Medien tun jetzt viel zusammen.

„Kusch, KünstlerInnen!“ Amen.

Bei allem Kulturkritizismus,

„Kunst heißt hier Tourismus!“

Fürs Großtun lässt man sich nicht lumpen,

tut in große Häuser pumpen.

Und, bitte Volk, dein Linoleum

kommt eh ins ABC-Museum.

Dafür gibts einen Landesrat

mit einem Montagsreferat.

Ja, man spürts längst überall,

es gibt einen Kulturzerfall.

Die Zukunft kommt als dürrer Strauch

hierzuland mit Wall und Rauch!

Schwarzgrün hofft beim Klimawandel

Auf die Wirtschaft und den Handel.

Zwar gibt’s da und dort halt Brüche

Doch man verschweigt die Widersprüche.

Doch halt!

Ein Schlager steht noch vor der Tür:

Er nennt sich Strategiepapier:

ein vielgepries‘ner Wörtertrog

namens STRATEGIEDIAOLOG.

Hör ich solche Wörterkeulen,

muss ich Rotz und Wasser heulen.

Langsam wird es immer schlimmer,

von Ideen nicht ein Schimmer.

Mich erfasst in jeder Zeile

Die schwarzgrüne Langeweile:

Gilt es Klarheit zu vermeiden,

lässt man ein „Papier“ entscheiden.

So geht Schwarzgrün Hand in Hand

weitre fünf Jahr durchs Selbstlobland.

Seh‘ ich dabei die beiden Bravi,

scheint es, als suchten sie ein Navi.

Oh, wie sie eifrig Wörter schmieden,

um Red Bull ins Bett zu kriegen.

Ein flotter Dreier wär gefragt,

geht’s nicht gleich, wird er vertagt,

Will keiner von den dreien hier,

kommt das Strategiepapier.

Wird’s nicht besser sondern ärger,

holt Hannes den „Freund“ Würtemberger,

der machet au sei Schwätzle rei,

und dann müsst‘s geregelt sei.

Zu dem ganzen Schwarzgrün Karren,

kommt auch noch der Klimaschmarren.

Selbstschuld, denn eins eurer faulen Eier

war die Klimanotstandsleier.

Eure Klimaschützerssekte

treibt euch jetzt in die Kollekte.

„Her mit Co2 Besteuerung!

Her mit Sonnenstromerneuerung!

Nach dem Antiraucherkampf

folgt Elektrofahrzeugkrampf!“

ÖKOKONTO? Was für ein Sager

ein ausgelutschter Weichei-Schlager.

Die schwarzgrüne Bundesachs

ruft bereits nach Ländlewachs.

Entschuldigt, ihr müsst schon verstehn,

ich seh bei euch kein Licht aufgehn!