Schwarzes Loch: 1. scharfes Foto könnte alte Rätsel des Universums lösen

In Südafrika ist seit wenigen Tagen das Mega-Teleskop MeerKAT in Betrieb. Damit ist Astronomen jetzt ein beeindruckender Schnappschuss des Mittelpunkts der Milchstraße gelungen.

Seit wenigen Tagen ist in Südafrika das Mega-Teleskop “MeerKAT” in Betrieb. Bestehen tut das rund 280 Millionen Euro teure Forschungswerkzeug aus 64 Satellitenschüsseln. Damit lassen sich extremst scharfe Bilder machen von Dinge wie ein 25.000 Lichtjahre entfernter Mittelpunkt unserer Galaxie, ein schwarzes Loch. Fragen wie warum es vorher nicht möglich war ein Bild vom Mittelpunkt der Milchstraße zu machen oder von was für Größen die Rede ist, werden im Video beantwortet.