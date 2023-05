Schwarzer Flügel statt goldener Bösendorfer im Parlament

Der umstrittene vergoldete Bösendorfer im Parlament soll verstummen.

Statt des angemieteten Instruments will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein "schlichtes, schwarzes Klavier" anschaffen, hieß es am Freitag in einem Statement gegenüber der APA nach Berichten des "Kurier" und der "Krone". Selbst in Nationalratssitzungen hatte die Opposition die Mietkosten von 3.000 Euro pro Monat für den Bösendorfer kritisiert.