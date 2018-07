Schwarzer AK-Präsident nennt ÖVP "Putschisten"

Der Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl (ÖVP) rechnet in der deutschen Wochenzeitung "Zeit" mit der türkisen Bundes-ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz ab. Seit die "türkisen Putschisten" die Spitze übernommen hätten, sei die Bundespartei "sektenartig organisiert" und fungiere als "PR-Agentur" für Großspender.

Wie “derstandard.at” aus der am Donnerstag erschienenen Österreich-Ausgabe der “Zeit” zitiert, greift der Tiroler AK-Präsident die Bundes-ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz erneut hart an.

Der “letzte soziale Schwarze”, wie sich Zangerl selbst nennt, demonstrierte bereits am Samstag gemeinsam mit fast 100.000 Menschen in Wien gegen die Politik der Bundesregierung.

Im Gespräch mit der “Zeit” bezeichnet er die Regierung als “PR-Agentur”. Den “Türkisen”, also Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Gefolgsleute, unterstellt Zangerl einen parteiinternen Putsch: “Die türkisen Putschisten sitzen nun an der Spitze und bezahlen mit Zinsen an die Großsponsoren und die Industriellenvereinigung zurück, was die ihnen im Wahlkampf gespendet haben. Das gab es früher in diesem Ausmaß nicht, das ist demokratiegefährdend.”