Schwarzenberg: Lenkerin 70 Meter über Böschung geschleudert

Verletzungen unbestimmten Grades trugen zwei Lenkerinnen nach einem Unfall in Schwarzenberg davon.

Am Sonntag um 17:35 Uhr kam es in Schwarzenberg auf der L48 Höhe dem Haus Buchen Nr 650 zu einer Kollision zweier PKW, die einander entgegenfuhren. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug einer 76-jährigen Lenkerin aus Mellau annähernd 70 Meter über die Straßenböschung geschleudert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Sowohl die 56-jährige Unfallgegnerin als auch die Lenkerin des abgedrängten PKW erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten in die Krankenhäuser nach Bregenz und Dornbirn eingeliefert werden. 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenberg rückten zu Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten, Ölbindung und Fahrzeugbergung aus. Bei einem der Unfallfahrzeuge handelte es sich um einen weißen Range Rover, welcher in Richtung Ortszentrum Schwarzenberg fuhr. Der Lenker des unmittelbar dahinter fahrenden PKW wird ersucht, sich als Unfallzeuge mit der Polizeiinspektion Egg in Verbindung zu setzen.