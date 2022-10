Schwarzenberg: Landwirtschafts-Gebäude geht in Flammen auf

Am Samstag gegen 23.00 Uhr geriet in Schwarzenberg aus bislang unbekannter Ursache ein abgelegenes landwirtschaftliches Gebäude samt angrenzendem Stall in Vollbrand. Sowohl das Gebäude als auch der Stall brannten bis auf die Grundmauern ab. Gegen 23.30 Uhr hatte ein Nachbar das Feuer bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Ein Übergreifen auf den nahegelegenen Wald konnte durch die Feuerwehren Schwarzenberg, Egg, Andelsbuch, Müselbach und Alberschwende, die mit insgesamt 10 Fahrzeugen u. ca. 150 Einsatzkräften vor Ort war, erfolgreich verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu sind im Gange. Es kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden.