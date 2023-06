Schwarzenberg 1b spielt in der 4. Landesklasse

Nach dem erstmaligen Aufstieg von Mevo FC Schwarzenberg in die Vorarlbergliga gelang auch der zweiten Kampfmannschaft des Wälderklub ein sportliches Erfolgserlebnis. Im Relegationsspiel vor 250 Zuschauern gewann Schwarzenberg 1b mit Trainerin Jennifer Heubusch gegen FC Beschling mit 5:3 und spielt in der kommenden Meisterschaft in der 4. Landesklasse. Beschling bleibt in der untersten Spielklasse des Landes. Erfolgsgarant für den Aufstieg von Schwarzenberg 1b war in den entscheidenden 90 Minuten Dreifachtorschütze Michael Reis und ein Doppelpack von Josef Berchtold. Die Wälder mussten mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, weil Michael Sieber wegen einer gelb-Roten Karten ausgeschlossen wurde (57.). Die Treffer des Verlierers erzielten Julian Longhi, Vinzenz Dominik und Cristian Botici.