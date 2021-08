Schwarzachtobel: Fahrzeug bei Unfall überschlagen

Am Montag, um etwa 22.16 Uhr, kam es in Schwarzach zu einem schweren Verkehrsunfall - zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 22.16 Uhr verursachte ein 20-Jähriger in Schwarzach, Schwarzach-Tobelstraße, einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 20-Jährige hatte zuvor den Pkw seines Onkels unbefugt in Betrieb genommen. Der Lenker, welcher einen 19-jährigen Beifahrer mitführte, fuhr talwärts Richtung Schwarzach, wobei er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das von ihm gelenkte Fahrzeug verlor.

Lenker flüchtete Richtung Alberschwende

Der Pkw geriet ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Gehsteigkante. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen ein Wohnhaus und kam auf der Fahrbahn der Schwarzach-Tobelstraße zum Stillstand. Im Anschluss an den Verkehrsunfall flüchtete der Lenker zu Fuß in Richtung Alberschwende und ließ seinen verletzten Beifahrer im Auto zurück. Der Lenker konnte jedoch kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten und zur Unfallstelle verbracht werden, wo er von der Rettung erstversorgt wurde.