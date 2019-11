Schwarz-Grün im Ländle: Heute Abend soll alles fix sein!

Mehr Tempo als Wien legen die Vorarlberger Parteifreunde an den Tag, die die Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition am Montag unter Dach und Fach bringen wollen.

Für Montagabend haben ÖVP und Grüne in Vorarlberg ihre Parteigremien zusammengerufen, um die Verlängerung der schwarz-grünen Koalition auf Landesebene zu beschließen. Offiziell vorgestellt würde die neue Landesregierung dann am Dienstag, bevor am Mittwoch die Angelobung im neu gewählten Landtag am Programm steht.