Schwarz-Blau ist die neue Modefarbe in den Ländern

Mit der Einigung auf eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg lautet die neue "Modefarbe" bei den Landesregierungen Schwarz-Blau (bzw. Türkis-Blau).

Vorarlberg wieder Schwarz-Blau?

Aus für das "Salzburger Dirndl"

Mit der Einigung vom Mittwoch zwischen Schwarz und Blau hat sich - nach dem Arbeitsübereinkommen in Niederösterreich - zum zweiten Mal in diesem Jahr eine ÖVP-FPÖ-Regierung neu etabliert. In Oberösterreich hat sich Landeshauptmann Thomas Stelzer schon 2015 die Blauen zum Partner genommen - und er blieb auch nach der Wahl 2021 dabei. Damit ist die FPÖ - die vor 2015 eine Regierungsrolle nach der anderen eingebüßt hatte - wieder in drei Ländern Koalitionspartner.

Rückkehr der "Großen Koalition"

Ein Revival erlebt hat zuletzt jedoch auch die "Große Koalition" von ÖVP und SPÖ. Diese gibt es bereits in drei Ländern - in der Steiermark schon seit 2005, in Kärnten (mit SPÖ-Dominanz) seit 2013 (vorher die Grünen mit dabei) sowie in Tirol seit der Wahl 2022. Die Leidtragenden sind die Grünen. 2014/15 waren sie noch in sechs Ländern - als Juniorpartner von ÖVP oder SPÖ - am Ruder, jetzt sind sie es nur noch in Salzburg und Vorarlberg. In Wien wechselte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig 2020 von Grün zu Pink.