Schwarz bei Schweizer Doppelsieg am Podium

Loic Meillard gewinnt den Nacht-Riesenslalom in Schladming vor seinem Landsmann Gino Caviezel und dem Österreicher Marco Schwarz.

Zu einer Premiere kam es heute auf der Planai. Erstmals wurde in Schladming ein Riesenslalom unter Flutlicht gefahren, der WM-Ort von 2013 hatte das in Garmisch-Partenkirchen abgesagte Rennen übernommen. Nicht am Start stand der Weltcupführende Marco Odermatt, der nach seiner in Kitzbühel erlittenen Knieblessur noch kein Risiko eingehen wollte.