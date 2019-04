Schwangere nach epileptischem Anfall von NGO-Schiff geholt

Nach einem epileptischen Anfall ist eine schwangere Migrantin von Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi", das unweit von Malta unterwegs ist, evakuiert worden.

Die maltesischen Behörden lieferten in der Nacht auf Donnerstag die 23-Jährige auf Malta in ein Krankenhaus ein, teilte die NGO Sea-Eye mit. Der Ehemann der Nigerianerin musste an Bord bleiben.

“Kein Zustand für Menschen, die so etwas hinter sich haben”

“Die Menschen kommen zu mir und fragen mich, wie lange sie noch an Bord bleiben müssen und warum es so lange dauert. Sie haben wirklich Angst vor der nächsten Schlechtwetterphase. Viele von ihnen waren seekrank und erholen sich nur langsam davon. Das ist doch kein Zustand für Menschen, die so etwas hinter sich haben und es ist auch kein Zustand für meine Crew”, so Czerwinski.