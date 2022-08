Schwanger! Model schickt rührende Nachricht in den Himmel

Ihr Freund, ein talentierter College Football-Spieler, verunglückte beim "Cliff Diving". Jetzt hat sie eine rührende Nachricht gepostet und in Richtung Himmel geschickt.

American Football-Spieler Spencer Webb verunglückte im Juli beim Versuch eine Klippe beim Triangle Lake in Oregon zu erklimmen ab und stürzte in den Tod. Auf einer Felsformation soll er ausgerutscht sein und ist rund 90 Meter in die Tiefe gestürzt. Webb war ein talentierter College Football-Spieler, der sich seinen Traum von der NFL erfüllen wollte.