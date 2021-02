Schutzmaßnahmen für Neustart an den Schulen

Landesstatthalterin Schöbi-Fink richtet einen Appell an die Eltern und Schüler und bedankt sich für die Einsatzbereitschaft der Pädagogen.

Wenn Vorarlbergs Schüler am kommenden Montag, 15. Februar, endlich wieder in die Klassenzimmer dürfen, wird ein dichtes Sicherheitsnetz aus verschiedenen Maßnahmen gespannt, damit die Rückkehr zum Präsenzunterricht gelingt. Kindergärten, Kinderbetreuungen und Spielgruppen waren dagegen auch schon während des Lockdowns geöffnet und haben alle Kinder betreut, deren Eltern einen Bedarf hatten. Dies, obwohl gerade im Kontakt mit kleinen Kindern die Einhaltung von Hygiene-Regeln oft schwierig ist und die Mitarbeitenden wissen, dass sie sich anstecken können. Landesstatthalterin Barbara Schöbi- Fink dankt daher den Pädagogen in den elementarpädagogischen Einrichtungen und an den Schulen für deren tolle Arbeit, verbunden mit einem Appell an alle Beteiligten: "Halten Sie sich an die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen, damit das wiedergewonnene Stück Normalität nicht wieder verloren geht."