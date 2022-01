Schutzmaßnahmen des Landes werden beibehalten

Die Verordnung von Mitte Dezember wird um weitere zehn Tage verlängert.

Die Landesregierung hat am 12. Dezember eine Verordnung in Kraft gesetzt, die in einigen Bereichen zusätzliche landesspezifische Schutzmaßnahmen vorsieht. Diese Verordnung wird erneut um zehn Tage (bis einschließlich 20. Jänner 2022) verlängert, teilt Landesrätin Martina Rüscher mit: „Die aktuelle Lage mit stark steigenden Infektionszahlen mahnt weiterhin zu großer Vorsicht.“